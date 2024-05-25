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Житель Мурманска осуждён за мошенничество за автоподставу

1:03
Страхование

В Мурманске вынесен приговор местному жителю за попытку мошенничества в сфере страхования.

Житель Мурманска осуждён за мошенничество за автоподставу
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Летом 2023 года произошло ДТП с участием двух автомобилей, у виновника аварии отсутствовал полис ОСАГО. Участники ДТП решили оформить страховку на автомобиль виновника и инсценировать аварию. Мурманчанин подал документы на возмещение вреда в страховую компанию, рассчитывая получить около 200 тыс. рублей. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ, суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество. Осужденному назначен штраф в размере 100 тыс. рублей и взысканы процессуальные издержки по делу.

Автомобиль Volvo C60, использованный для совершения преступления, был конфискован. Потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного преследования, но со второго участника ДТП взысканы процессуальные издержки и конфискован мобильный телефон iPhone X.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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