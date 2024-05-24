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Можно ли застраховать квартиру с незаконной перепланировкой

Banki.Ru: ответственность за перепланировку квартиры лежит на страхователе

4:15
Страхование

Незаконная перепланировка помещений может негативно сказаться не только на безопасности и стоимости жилья, но и на его страховании. Banki.Ru разобрались, в каких случаях страховые компании откажут в возмещении ущерба владельцу такой недвижимости и какие нюансы важно учитывать при планировании ремонта.

Banki.Ru: ответственность за перепланировку квартиры лежит на страхователе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Можно ли получить страховое возмещение за ущерб, вызванный незаконной перепланировкой

Практика показывает, что страховые компании отказывают в возмещении ущерба, если его причиной стала незаконная перепланировка, причём как по программам ипотечного, так и добровольного страхования недвижимости. Это связано с тем, что условия страховых полисов содержат пункты, запрещающие получение компенсации за убытки, вызванные нарушением законодательства.

Страхование жилья с незаконной перепланировкой

Как отметил эксперт-аналитик Банки.ру Илья Чуриков, заключить договор страхования квартиры или дома можно без осмотра помещения, то есть ответственность за законность перепланировки лежит на страхователе. Однако получить выплату по договору страхования, если страховой случай наступил из-за перепланировки, не получится.

Компенсация ущерба от перепланировки

Если речь идет о компенсации ущерба, возникшего в процессе или в результате ремонта или перепланировки (просадка стен, дефекты материалов и т. д.), страхование имущества обычно не покрывает такие убытки. Исключение составляют некоторые ипотечные программы по стандартам "ДОМ.РФ", которые покрывают конструктивные дефекты, неизвестные клиенту на дату заключения договора.

Ущерб соседям и страхование ответственности

Если перепланировка или ремонт привели к ущербу соседям, компенсация возможна по полису страхования ответственности за эксплуатацию жилого помещения с дополнительной опцией «Гражданская ответственность за причинение вреда при проведении работ по строительству/переустройству/перепланировке». В страховой практике есть случай крупной выплаты из-за залива шести квартир, вызванного повреждением радиатора отопления во время ремонта.

Уведомление страховой компании о перепланировке

Если перепланировка помещения или капитальный ремонт планируется или начался в момент действия договора страхования, необходимо сразу же уведомить страховую компанию. Страхователь обязан письменно сообщить страховщику о любой перепланировке не позднее 24 часов с момента, когда ему стало или должно было стать об этом известно.

В случае увеличения степени риска страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии или изменения условий договора страхования. Если страхователь этого не сделает, страховщик имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением.

Капитальный ремонт и приостановка обязательств страховщика

Понятие перепланировки тесно связано с понятием капитального ремонта. Если ремонт длится более 60 календарных дней, страхователь обязан уведомить страховую компанию. В этом случае страховщик имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору в части выплаты страхового возмещения по риску «стихийное бедствие». Например, если ураган повредил объект недвижимости во время капитального ремонта с перепланировкой, и страховщик не был об этом проинформирован, он не будет выплачивать возмещение.

Когда перепланировка не влияет на выплату компенсации

Если перепланировка выполнена с соблюдением строительных норм и правил проектирования, это не повлияет на выплату. Также компенсация будет выплачена, если перепланировка не стала причиной заявленного ущерба, например, при стихийных бедствиях или повреждении имущества по вине третьих лиц.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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