Кто на новенького: в системе страхования вкладов появился ещё один банк

В систему страхования вкладов (ССВ) включена новая кредитная организация — казанский "Банк 131", сообщают Banki.Ru.
Как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ООО "Банк 131" из Казани внесён в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов под номером 1018 с 16 мая 2024 года.
"Кредитная организация получила базовую лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц и работы с драгоценными металлами", — говорится в сообщении.
Таким образом на сегодняшний день в состав участников ССВ входят 598 кредитных организаций. Из них 295 действующих банков имеют лицензию на привлечение вкладов и ведение банковских счетов физических лиц. Еще три действующие кредитные организации утратили это право. Также в реестре числятся 300 кредитных организаций, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры.
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