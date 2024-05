Сможет ли ИИ заменить страховых агентов?

Your browser does not support the audio element.

На сегодняшний день нельзя однозначно ответить, сможет ли искусственный интеллект заменить страховых агентов, поскольку технологии искусственного интеллекта (ИИ) постоянно развиваются и совершенствуются. Однако уже сейчас можно предположить, что в будущем ИИ сможет частично заменить страховых агентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository