Почему следует выбирать страховые компании с рейтингом ААА?

Рейтинг ААА (RU) означает наивысший уровень кредитоспособности, финансовой надёжности и устойчивости объекта рейтинга.
В России кредитные рейтинги присваиваются специализированными агентствами, такими как АКРА, Эксперт РА и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА). Эти агентства используют различные методики и критерии для присвоения кредитных рейтингов, но все они направлены на оценку способности субъекта выполнять свои финансовые обязательства.
Рейтинг ААА (RU), присвоенный агентством, свидетельствует о том, что объект рейтинга имеет исключительно высокую способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства перед кредиторами. Это самый высокий рейтинг, который может быть присвоен объекту рейтинга в национальной рейтинговой шкале.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.