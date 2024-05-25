Почему следует выбирать страховые компании с рейтингом ААА?

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Рейтинг ААА (RU) означает наивысший уровень кредитоспособности, финансовой надёжности и устойчивости объекта рейтинга.

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В России кредитные рейтинги присваиваются специализированными агентствами, такими как АКРА, Эксперт РА и Национальное Рейтинговое Агентство (НРА). Эти агентства используют различные методики и критерии для присвоения кредитных рейтингов, но все они направлены на оценку способности субъекта выполнять свои финансовые обязательства.

Рейтинг ААА (RU), присвоенный агентством, свидетельствует о том, что объект рейтинга имеет исключительно высокую способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства перед кредиторами. Это самый высокий рейтинг, который может быть присвоен объекту рейтинга в национальной рейтинговой шкале.