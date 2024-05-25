АКРА как оценщик страховых компаний

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) — российское рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России. Оно присваивает кредитные рейтинги различным эмитентам, включая компании, финансовые институты и регионы.

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Основные направления деятельности АКРА:

Присвоение кредитных рейтингов эмитентам и их долговым обязательствам. Проведение аналитических исследований в области макроэкономики, финансов и корпоративного управления. Консультирование по вопросам присвоения кредитных рейтингов и проведения аналитических исследований.

Агентство использует собственную методологию для оценки кредитоспособности эмитентов и их обязательств. Эта методология основана на анализе финансовых показателей, качества корпоративного управления, отраслевых и макроэкономических факторов.

АКРА является независимым агентством, которое не связано с государственными органами или коммерческими структурами. Это позволяет ему сохранять объективность и независимость при присвоении кредитных рейтингов.

Кредитные рейтинги, присвоенные АКРА, признаются участниками финансового рынка и используются ими для принятия инвестиционных решений. Они также учитываются Банком России при регулировании банковской деятельности.

В настоящее время АКРА имеет аккредитацию Банка России первого уровня, что позволяет агентству присваивать кредитные рейтинги всем видам эмитентов, включая банки, страховые компании, предприятия реального сектора экономики и региональные и муниципальные органы власти.