Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как предотвратить появление "жёлтых плечиков" на томатах
Молочно-медовый смузи: вкусно и полезно
Kia Mohave: стоит ли покупать на вторичном рынке за 2 миллиона рублей?
Волочкова нарядилась в русский сарафан и залезла на дерево
Иранский фильм "Между скалами" получил гран-при фестиваля в Красноярском крае
Мифы об инъекциях для лица, которые важно развеять
Эксперт "Опоры России" объяснил реновацию в Новой Москве
Эксперты ответили, почему кошка мяукает в ответ хозяину
Доктор Фукуцудзи назвал упражнение для плоского живота

Система финансовых рейтингов в РФ: как это относится к страхованию?

2:37
Страхование

Всякая страховая компания, как любая финансовая организация, имеет свой кредитный рейтинг, о чём и пойдёт речь в данной статье. 

Система финансовых рейтингов в РФ: как это относится к страхованию?
Фото: i2cst.com is licensed under Public domain

Система финансовых рейтингов в Российской Федерации представляет собой совокупность методик и критериев, которые используются для оценки кредитоспособности, финансовой устойчивости и надёжности различных субъектов финансового рынка.

В России существует несколько основных агентств, занимающихся присвоением кредитных рейтингов:

  1. АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) — российское рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России. Оно присваивает кредитные рейтинги различным эмитентам, включая компании, финансовые институты и регионы.
  2. Эксперт РА — ещё одно крупное рейтинговое агентство в России, которое также занимается присвоением кредитных рейтингов.
  3. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) — негосударственное рейтинговое агентство, специализирующееся на присвоении кредитных рейтингов компаниям и регионам.

Эти агентства используют различные методики и критерии для присвоения кредитных рейтингов, но все они направлены на оценку способности субъекта выполнять свои финансовые обязательства.

Кредитные рейтинги могут быть присвоены как отдельным компаниям, так и целым отраслям экономики. Они играют важную роль в принятии решений инвесторами, кредиторами и другими участниками финансового рынка.

Кроме того, существуют и другие виды финансовых рейтингов, такие как рейтинги надёжности банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов. Эти рейтинги также помогают участникам рынка принимать обоснованные решения о выборе партнёров и объектов инвестирования.

Важно отметить, что кредитные рейтинги не являются абсолютной гарантией платёжеспособности или надёжности субъекта, а лишь отражают его текущее финансовое состояние и перспективы развития. Поэтому при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать не только рейтинг, но и другие факторы, такие как рыночная ситуация, отраслевые тенденции и т. д.

Таким образом, система финансовых рейтингов является важным инструментом для анализа и оценки рисков на финансовом рынке. Она помогает участникам рынка принимать более обоснованные и информированные решения, что способствует развитию и стабильности финансовой системы страны.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Что делать с тюльпанами после цветения
Что делать с тюльпанами после цветения
Последние материалы
Новая LADA Iskra оказалась значительно меньше Lada Largus
Привычки, которые наносят вред коже с акне
Что можно сажать в начале июня?
Жена Фёдора Бондарчука не решалась развестись с мужем в течение 5-6 лет
Жена Стаса Михайлова поздравила внучку с днём рождения
Кинологи рассказали, как отучить собаку лизать ноги
Риелтор объяснил, почему запрет сдавать жильё "только славянам" бесполезен
Гонконгский кофе: сладкий и насыщенный напиток
Как оценивается финансовая надёжность финансовых организаций в РФ?
Павел Воля рассказал, почему любит бегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников