Как оценивается финансовая надёжность финансовых организаций в РФ?
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Страховые компании в России относятся к категории финансовых организаций,
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Критерии оценки финансовых организаций в РФ могут включать следующие параметры:
- Состояние и структура внеоборотных и оборотных активов.
- Соотношение собственного и заёмного капитала.
- Тип финансирования. Он характеризует степень стабильности и финансовой независимости организации, эффективность использования финансовых ресурсов.
- Платёжеспособность и ликвидность.
- Уровень ликвидности показывает, сможет ли организация вовремя (и в каком объёме) исполнить свои обязательства перед клиентами.
- Финансовая устойчивость. Она характеризует степень независимости организации от кредиторов и способность погашать долгосрочные обязательства.
- Деловая активность.
- Конечные финансовые результаты.
Для оценки финансового положения организации используются показатели годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности.
Состав критериев и их оценочные значения определяются территориальным учреждением Банка России или другими лицами, анализирующими финансовое положение.
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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру