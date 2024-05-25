Как оценивается финансовая надёжность финансовых организаций в РФ?

Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону

"Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию

Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы