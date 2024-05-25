Как избежать страховых случаев при вождении автомобиля за рубежом?

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аренда автомобилей и мотоциклов во время зарубежного отдыха позволяет туристам увидеть больше достопримечательностей и сэкономить на общественном транспорте.

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Иностранные туристы без знания языка и законов страны могут оказаться в более сложном положении в случае ДТП. Консульские учреждения РФ дают рекомендации туристам, планирующим путешествовать за рубежом на автомобиле или мотоцикле. Многие государства мира приняли единообразные правила дорожного движения, способствующие повышению безопасности на дорогах. Правила дорожного движения в разных странах мира не носят универсальный характер, и правоприменительная практика имеет важное значение. На лиц, управляющих транспортными средствами за рубежом, возлагается повышенная ответственность.

Дипломаты рекомендуют россиянам заключить договор медицинского страхования перед поездкой и изучить особенности эксплуатации иностранцами арендованного или приобретенного авто-мототранспорта в государстве планируемой поездки.