Россельхозбанк начал страховые выплаты за замёрзшие посевы

АО СК "РСХБ-Страхование" начало осуществлять выплаты хозяйствам, пострадавшим от майских заморозков.
Страховыми случаями стала утрата (гибель) урожая озимой пшеницы. В Воронежской области выплата составила 9,9 млн рублей за пострадавшие 900 га урожая, а в Волгоградской области — 9,6 млн рублей за 1193 га. Заморозки привели к повреждениям и гибели сельскохозяйственных культур в регионах Центральной России, Юга, Поволжья и Северного Кавказа.
Чрезвычайные ситуации регионального характера введены на территории десяти субъектов. АО СК "РСХБ-Страхование" сформировало перечень сельхозтоваропроизводителей, которым будут осуществлены выплаты в ближайшее время по ускоренной процедуре.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.