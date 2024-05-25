Россельхозбанк начал страховые выплаты за замёрзшие посевы

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

АО СК "РСХБ-Страхование" начало осуществлять выплаты хозяйствам, пострадавшим от майских заморозков.

Фото: http://www.forestwander.com/2009/03/spring-snow-daffodil-yellow-flowers/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ForestWander is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Страховыми случаями стала утрата (гибель) урожая озимой пшеницы. В Воронежской области выплата составила 9,9 млн рублей за пострадавшие 900 га урожая, а в Волгоградской области — 9,6 млн рублей за 1193 га. Заморозки привели к повреждениям и гибели сельскохозяйственных культур в регионах Центральной России, Юга, Поволжья и Северного Кавказа.

Чрезвычайные ситуации регионального характера введены на территории десяти субъектов. АО СК "РСХБ-Страхование" сформировало перечень сельхозтоваропроизводителей, которым будут осуществлены выплаты в ближайшее время по ускоренной процедуре.