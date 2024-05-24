Страховщики завышают стоимость страховки для жителей приграничных регионов

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российские страховщики увеличивают взносы для жителей приграничных областей из-за конфликта с Украиной.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Белгородская, Курская, Брянская и Воронежская области подвергаются атакам со стороны Украины. Инциденты сопровождаются человеческими жертвами и разрушениями. Риски для граждан включают сложности в доказательстве наличия страхового случая, не подпадающего под определение теракта по УК РФ.

Страховщики включают расширенный риск теракта в полис для повышения цен. Другие участники рынка пока включают в свои продукты только риски непосредственно терактов. Под риском теракта понимаются события, описываемые ст. 205 УК РФ.

Некоторые страховые компании не повышают тариф для областей, страдающих от нападений.