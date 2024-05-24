Адвокаты ульяновских автоподставщиков чуть не подрались в суде с представителем "АльфаСтрахования"

В Ленинском районном суде Ульяновска защита банды автоподставщиков устроила многочасовой допрос представителям страховых компаний, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщает "Ульяновская правда".
Резонансный судебный процесс продолжается. Напомним, что, по данным следствия, организованная преступная группа из 9 автоподставщиков с января 2022 года по март 2023 года инсценировала в Ульяновской области 10 ДТП, незаконно получив от "АльфаСтрахования" и СК "Согласие" более 3 млн рублей.
На очередном заседании, прошедшем 23 мая, адвокаты заняли атакующую позицию и начали засыпать представителей пострадавших страховщиков вопросами.
Сначала защита устроила 2-часовой допрос руководителю службы экономической безопасности "АльфаСтрахования". Его расспрашивали об обстоятельствах различных ДТП, просили рассказать признаки мошеннических действий в тех или иных случаях, пояснить, почему со стороны страховой компании не было обращений в правоохранительные органы при подозрениях в противоправных действиях. На некоторые вопросы свидетель не смог ответить, так как не вспомнил детали давних дел. "Ульяновская правда" отмечает, что временами беседа становилась крайне эмоциональной, и судье даже приходилось "гасить" накалившиеся страсти.
После этого адвокаты устроили такой же допрос представителю "Согласия".
На вопрос защиты, почему даже при подозрениях в мошенничестве обвиняемым были произведены страховые выплаты, оба страховщика ответили, что по закону компании обязаны это делать, если нет подтверждённых фактов противоправных действий. В противном случае есть риск получить крупный штраф.
Судебный процесс по делу об автомошенничестве продолжится 27 мая.
Ранее на скамье подсудимых за инсценировку ДТП оказалась бывшая судья из Нижегородской области.
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