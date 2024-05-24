Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупка бюстгальтера: как правильно определить свой размер?
Юрист разъяснил, что делать водителям, если ГИБДД отказывается ехать на место аварии
Три умных позы для элегантных фотографий
Дефицит калорий: за счет чего мы худеем во время голодания
Джастин и Хейли Биберы могут назвать будущую дочь Эмори
Майские заморозки нанесли серьезный ущерб яблочным садам в РФ
Названы самые русофобские страны в Европе
Финалистка "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева рассказала о своей мечте
Простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле
Адвокаты ульяновских автоподставщиков чуть не подрались в суде с представителем "АльфаСтрахования"

В Ульяновске адвокаты устроили настоящий допрос жертвам автоподставщиков

2:08
Страхование

В Ленинском районном суде Ульяновска защита банды автоподставщиков устроила многочасовой допрос представителям страховых компаний, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщает "Ульяновская правда".

В Ульяновске адвокаты устроили настоящий допрос жертвам автоподставщиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Резонансный судебный процесс продолжается. Напомним, что, по данным следствия, организованная преступная группа из 9 автоподставщиков с января 2022 года по март 2023 года инсценировала в Ульяновской области 10 ДТП, незаконно получив от "АльфаСтрахования" и СК "Согласие" более 3 млн рублей.

На очередном заседании, прошедшем 23 мая, адвокаты заняли атакующую позицию и начали засыпать представителей пострадавших страховщиков вопросами.

Сначала защита устроила 2-часовой допрос руководителю службы экономической безопасности "АльфаСтрахования". Его расспрашивали об обстоятельствах различных ДТП, просили рассказать признаки мошеннических действий в тех или иных случаях, пояснить, почему со стороны страховой компании не было обращений в правоохранительные органы при подозрениях в противоправных действиях. На некоторые вопросы свидетель не смог ответить, так как не вспомнил детали давних дел. "Ульяновская правда" отмечает, что временами беседа становилась крайне эмоциональной, и судье даже приходилось "гасить" накалившиеся страсти.

После этого адвокаты устроили такой же допрос представителю "Согласия".

На вопрос защиты, почему даже при подозрениях в мошенничестве обвиняемым были произведены страховые выплаты, оба страховщика ответили, что по закону компании обязаны это делать, если нет подтверждённых фактов противоправных действий. В противном случае есть риск получить крупный штраф.

Судебный процесс по делу об автомошенничестве продолжится 27 мая.

Ранее на скамье подсудимых за инсценировку ДТП оказалась бывшая судья из Нижегородской области.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров Группировка войск "Север" уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Последние материалы
Покупка бюстгальтера: как правильно определить свой размер?
Юрист разъяснил, что делать водителям, если ГИБДД отказывается ехать на место аварии
Три умных позы для элегантных фотографий
Дефицит калорий: за счет чего мы худеем во время голодания
В Ульяновске адвокаты устроили настоящий допрос жертвам автоподставщиков
Завлабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко: ситуация на Солнце продолжает быть сложной
Джастин и Хейли Биберы могут назвать будущую дочь Эмори
Майские заморозки нанесли серьезный ущерб яблочным садам в РФ
Названы самые русофобские страны в Европе
Финалистка "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева рассказала о своей мечте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников