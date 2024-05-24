Адвокаты ульяновских автоподставщиков чуть не подрались в суде с представителем "АльфаСтрахования"

В Ульяновске адвокаты устроили настоящий допрос жертвам автоподставщиков

2:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Ленинском районном суде Ульяновска защита банды автоподставщиков устроила многочасовой допрос представителям страховых компаний, пострадавшим от действий мошенников. Об этом сообщает "Ульяновская правда".

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Резонансный судебный процесс продолжается. Напомним, что, по данным следствия, организованная преступная группа из 9 автоподставщиков с января 2022 года по март 2023 года инсценировала в Ульяновской области 10 ДТП, незаконно получив от "АльфаСтрахования" и СК "Согласие" более 3 млн рублей.

На очередном заседании, прошедшем 23 мая, адвокаты заняли атакующую позицию и начали засыпать представителей пострадавших страховщиков вопросами.

Сначала защита устроила 2-часовой допрос руководителю службы экономической безопасности "АльфаСтрахования". Его расспрашивали об обстоятельствах различных ДТП, просили рассказать признаки мошеннических действий в тех или иных случаях, пояснить, почему со стороны страховой компании не было обращений в правоохранительные органы при подозрениях в противоправных действиях. На некоторые вопросы свидетель не смог ответить, так как не вспомнил детали давних дел. "Ульяновская правда" отмечает, что временами беседа становилась крайне эмоциональной, и судье даже приходилось "гасить" накалившиеся страсти.

После этого адвокаты устроили такой же допрос представителю "Согласия".

На вопрос защиты, почему даже при подозрениях в мошенничестве обвиняемым были произведены страховые выплаты, оба страховщика ответили, что по закону компании обязаны это делать, если нет подтверждённых фактов противоправных действий. В противном случае есть риск получить крупный штраф.

Судебный процесс по делу об автомошенничестве продолжится 27 мая.

Ранее на скамье подсудимых за инсценировку ДТП оказалась бывшая судья из Нижегородской области.