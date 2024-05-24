Врезалась и уехала: нижегородская экс-судья оказалась на скамье подсудимых за мошенничество с автостраховкой

Экс-судья из Нижегородской области имитировала ДТП ради страховой выплаты

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Нижегородской области бывшей судье грозит до семи лет лишения свободы за инсценировку ДТП с целью получения страховой выплаты. Об этом сообщает Telegram-канал "Кукуха" со ссылкой на собственные источники.

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Инцидент, предположительно, произошёл в конце 2021 года. Судья, управляя "Кадиллаком", врезалась в другую иномарку и якобы скрылась с места происшествия. На момент аварии полиса ОСАГО у неё не было.

Согласно данным Telegram-канала, женщина оформила страховку уже после аварии и инсценировала ДТП, договорившись с пострадавшим. Страховая компания выплатила ему 27 132 рубля. Позже был установлен факт автоподставы.

Для возбуждения уголовного дела по статьям о мошенничестве и подделке документов председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину пришлось обратиться к Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Расследование продолжается.

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