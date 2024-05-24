За упавший на BMW Х6 кусок льда новосибирский суд взыскал с управляющей компании полмиллиона рублей

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с УК "Ваш Сервис" в пользу "АльфаСтрахования" почти полумиллиона рублей за падение куска льда на крышу белого BMW Х6.
Инцидент произошел 7 марта 2022 года во дворе дома, находящегося на территории Военного санатория Ельцовка в Заельцовском бору. Сошедший с кровли лёд упал на припаркованный автомобиль, причинив ущерб на сумму 487,6 тыс. рублей.
"АльфаСтрахование", в котором был застрахован кроссовер, выплатила водителю компенсацию в апреле, а спустя год подала иск к УК для возврата суммы страхового возмещения по суброгации.
Стороны в суд не явились, но по ходатайству истца был вызван свидетель — полицейский, зафиксировавший происшествие. Суд постановил взыскать ущерб с управляющей компании, ответственной за содержание общего имущества дома. К сумме ущерба также добавились 12,7 тыс. рублей госпошлины.
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