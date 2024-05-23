Двойная индексация: с 2025 года неработающих пенсионеров ждёт прибавка от Соцфонда

Юрист Виноградов: пенсии неработающих россиян будут индексироваться дважды в год

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Начиная с 2025 года в России индексация пенсий неработающих пенсионеров будут производиться дважды в год. При этом традиционная январская индексация будет отменена. Об этом агентству "Прайм" сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Согласно Конституции, пенсии должны корректироваться не реже одного раза в год для компенсации инфляции. Это часть социальных гарантий государства, отметил юрист. При этом правительство может вносить изменения в график индексаций.

“С 2025 года Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по её окончательной корректировке с 1 апреля. Индексация социальных пенсий пройдет в привычные сроки – с 1 апреля будущего года”, - рассказал Виноградов.

Эксперт напомнил, что до 2019 года пенсии регулярно увеличивались дважды в год, но после переходного периода был введён ежегодный порядок индексации с 1 января. Гарантированное увеличение пенсии составляло не менее 1000 рублей. Так, в 2024 году пенсии были проиндексированы на 7,5%, что соответствует уровню инфляции за предыдущий год.

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