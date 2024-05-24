Отмена поездки и возврат страховки: что нужно знать о расторжении договора и возврате средств

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Как отказаться от туристической страховки: правила возврата и условия

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Страхование

Если по какой-либо причине ваша поездка не состоялась или вы в последний момент передумали оформлять страховку, вы всегда можете отказаться от уже приобретенного туристического полиса.

Как отказаться от туристической страховки: правила возврата и условия
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Некоторые страховые компании предоставляют своим клиентам "время на раздумье" — несколько дней с момента заключения договора, в течение которых полис можно вернуть и получить полную стоимость обратно. Обычно такие условия действуют для полисов, оформленных онлайн, а период для расторжения договора без потерь составляет три дня.

Вы также можете вернуть полис позже, но в этом случае страховая компания удержит 30% от его стоимости. Расторгнуть договор можно в любой день до начала срока действия полиса.

Если же вы решили расторгнуть договор уже после начала его действия, например, если поездка сорвалась или закончилась раньше, деньги за полис вам не вернут.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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