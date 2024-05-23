Психические расстройства и работа с радиацией: в каких случаях откажут в страховании от онкологии

Banki.Ru: застраховаться от онкологий нельзя при наличии диагноза

2:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование от онкологий доступно для лиц с рождения до 64-67 лет, в зависимости от условий конкретной страховой компании, а при продлении полиса возрастной лимит может быть увеличен до 74-85 лет. Такие страховые продукты обычно доступны с 18 лет. О том, кому могут отказать в оформлении полиса, рассказали Banki.Ru.

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Ограничения у всех компаний примерно одинаковые и обычно незначительно отличаются в деталях. Так, страховка не будет оформлена, если на момент подписания договора у человека уже имеется диагноз онкологического заболевания или другого злокачественного новообразования. Любые попытки обмана страховой компании будут вскрыты при обращении за выплатой, и полис будет аннулирован. Для оформления страхового случая потребуется предоставление документов, подтверждающих историю болезни.

Важной особенностью страхования от серьезных заболеваний является наличие франшизы: полис начинает действовать только спустя три-четыре месяца после его приобретения. Это мера принимается страховщиками для предотвращения случаев, когда полисы приобретаются после того, как у клиентов появились подозрения на заболевание или они узнали о своем диагнозе.

Также условия страхования могут слегка различаться в разных компаниях. Например, если у близких родственников были диагностированы серьёзные заболевания до 46 лет, некоторые страховщики могут отказать в страховании или предложить индивидуальные условия, в то время как другие компании могут это не учитывать.

Также в покупке полиса могут отказать, если:

выявлено психическое расстройство или расстройство поведения;

человек состоит на учете в наркодиспансере;

работа желающего застраховаться связана с радиацией или токсическими веществами.

Полный список исключений обычно содержится в образце страхового полиса, размещенном на сайте страховщика.

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