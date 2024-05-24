СК "СберСтрахование" компенсировала 43,5 млн рублей на восстановление фильтровальной установки после возгорания

СК "СберСтрахование" возместила 43,5 млн рублей за ремонт фильтровальной системы

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "СберСтрахование" выплатила корпоративному клиенту в Кировской области 43,5 млн рублей на ремонт фильтровальной установки. Это оборудование используется для удаления пыли и мелких частиц из цехов, которые могут нанести вред здоровью сотрудников, попадая в органы дыхания.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Повреждение установки произошло из-за неисправности электрооборудования, что привело к пожару. К счастью, установка находилась снаружи здания, поэтому огонь не проник внутрь, и само производство не пострадало.

"СберСтрахование" признала этот случай страховым и выплатила клиенту компенсацию на ремонт фильтровальной установки.