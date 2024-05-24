СК "СберСтрахование" компенсировала 43,5 млн рублей на восстановление фильтровальной установки после возгорания

Страховая компания "СберСтрахование" выплатила корпоративному клиенту в Кировской области 43,5 млн рублей на ремонт фильтровальной установки. Это оборудование используется для удаления пыли и мелких частиц из цехов, которые могут нанести вред здоровью сотрудников, попадая в органы дыхания.
Повреждение установки произошло из-за неисправности электрооборудования, что привело к пожару. К счастью, установка находилась снаружи здания, поэтому огонь не проник внутрь, и само производство не пострадало.
"СберСтрахование" признала этот случай страховым и выплатила клиенту компенсацию на ремонт фильтровальной установки.
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