Финансист Андрей Сироткин объяснил, как россиянам под видом вкладов предлагают рискованные инвестиционные продукты

Эксперт рассказал о рисках инвестиционных страховых продуктов в банках

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Россиянам могут предложить рискованные финансовые продукты под видом выгодных вкладов. Финансист Андрей Сироткин, в интервью для ИА DEITA.RU со ссылкой на "Прайм", предупредил об этом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Сироткина, вместо традиционных депозитов гражданам часто предлагают инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ). Эти продукты сочетают в себе элементы страхования и инвестиций, когда средства клиентов вкладываются в ценные бумаги и другие активы.

Специалист отметил, что банки могут обещать высокую доходность, но гарантировать её невозможно. ИСЖ и НСЖ предусматривают период охлаждения, в течение которого можно отказаться от услуг без финансовых потерь. Однако, если этот срок упущен, придётся вносить определённые суммы на протяжении всего срока действия договора.

Кроме того, россиянам могут предложить инвестиции в ценные бумаги или драгоценные металлы. Однако, как напомнил эксперт, биржевые тренды сложно прогнозировать. Даже если актив в прошлом показывал рост доходности, это не гарантирует его дальнейший рост.