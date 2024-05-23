РСА обновил справочники: средние цены на запчасти для праворульных авто теперь учтены в ОСАГО

РСА представил обновлённые справочники: цены на автозапчасти снизились на 4%

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

В справочниках средних стоимостей запчастей появились тысячи новых позиций с данными о средних ценах на детали для автомобилей с правым рулем. Эти данные скоро будут использоваться при ремонте по ОСАГО.

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С 25 апреля по 15 мая на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) проводилась публичная проверка проектов обновленной версии справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ.

По информации РСА, стоимость запасных частей по новой версии справочника в среднем снижается на 4,0%.

Новые поправки в Единую методику позволили РСА проводить исследования рынка запчастей не только в Московском регионе, но и в Приморском крае, где структура авторынка и рынка автозапчастей отличается как по ценам, так и по номенклатуре. В справочниках добавлены тысячи новых позиций со средними ценами на запчасти для автомобилей с правым рулем, что позволяет более точно рассчитывать стоимость ремонта таких автомобилей при определении размера выплат по ОСАГО.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на запчасти для Toyota (-15%), Mitsubishi (-12%) и Honda (-11%). Для автомобилей "ВАЗ" запчасти подешевели на 2%.

Стоимость "корзины часто бьющихся запчастей" осталась практически неизменной, и "роста цен на запасные части в среднем не наблюдается", — указано в ответе.

По данным РСА, увеличение сроков поставки по ценовым позициям, учитываемым в расчетах, также способствовало снижению средних цен.

Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что ситуация с ценами на запчасти в целом стабилизировалась, однако задержки в поставках, вызванные сложностями в расчётах с дружественными странами, привели к некоторым проблемам. В регионах, таких как Приморье, формируется собственный рынок запчастей, и новая методика позволяет учитывать это справедливо и адекватно.