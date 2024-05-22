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"Физического воздействия не было": сеть ресторанов проиграла дело о получении страховой выплаты за причинённые Covid-19 убытки

В США суд отказал сети ресторанов в возмещении ущерба от Covid-19

1:13
Страхование

Суд Массачусетса отказался удовлетворить иск сети ресторанов Davio's к страховой компании: общепит требовал компенсировать убытки, вызванные пандемией Covid-19. Об этом сообщает Insurance journal.

В США суд отказал сети ресторанов в возмещении ущерба от Covid-19
Фото: flickr.com by Вуонг Тран is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Davio's претендовала на возмещение ущерб в соответствии с договором страхования бизнеса от всех рисков, заключённым со Strathmore Insurance Co. В иске говорится, что из-за ограничений в обслуживании, вызванных пандемией COVID-19, сеть ресторанов понесла убытки. Страховая компания отклонила требования клиента.

Суд поддержал страховщика и постановил, что коронавирус не нанёс "прямого физического воздействия или повреждения имущества" и не вызвал остановку бизнеса, поэтому не является причиной потери дохода сети ресторанов.

Это уже не первый подобный иск к Strathmore Insurance Co — в 2022 году компания выступала ответчиком по иску бостонской ресторанной группы Verveine Corp., которой суд также отказал в удовлетворении требований.

Ранее СВО выявила противоречия в российской страховой системе.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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