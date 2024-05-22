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Заработали больше инфляции: Центробанк оценил доходность негосударственных пенсионных фондов

Центробанк подсчитал доходность негосударственных пенсионных фондов

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Страхование

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) достигла 2,3% за первый квартал 2024 года, или 9,7% в годовом выражении. Такие данные опубликовал Банк России.

Центробанк подсчитал доходность негосударственных пенсионных фондов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

ЦБ отмечает, что 25 из 27 фондов, занимающихся обязательным пенсионным страхованием, и 25 из 36 НПФ показали доходность, превышающую уровень инфляции.

Основной доход негосударственных пенсионных фондов обеспечили инвестиции в облигации, говорится в отчёте регулятора.

Ранее страховщики выяснили, что 78% россиян отслеживают свои доходы и расходы.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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