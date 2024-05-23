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В России произведена первая страховая выплата по полису ЧС: средства поступили хозяйству в Тамбовской области

Российские аграрии получили первую страховую выплату за погибшие посевы

2:15
Страхование

В России произведена первая страховая выплата за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Несколько миллионов рублей были перечислены хозяйству в Тамбовской области, как сообщает РБК.

Российские аграрии получили первую страховую выплату за погибшие посевы
Фото: freepik.com by grmarc is licensed under public domain

Средства поступили на счёт хозяйства 19 мая, всего через сутки после предоставления всех необходимых документов. По данным НСА, столь оперативная выплата стала возможной благодаря эффективному взаимодействию между региональным управлением АПК и страховыми компаниями.

Число регионов, пострадавших от заморозков, возросло до десяти. Зона ЧС охватывает весь Центральное Черноземье и прилегающие регионы Поволжья и Юга России. В их числе Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская, Курская, Орловская, Пензенская, Саратовская, Ростовская и Волгоградская области.

Общая площадь застрахованных посевов в этих регионах составляет не менее 3,3 млн га. В страховые компании уже поступили уведомления о повреждении посевов на застрахованной площади 225 тыс. га. В Центральном Черноземье застраховано более 1,5 млн га посевов, из которых 414 тыс. га защищены по программе страхования ЧС. Для аграриев предусмотрены две программы страхования: мультирисковая и на случай ЧС.

По словам президента НСА Корнея Биждова, почти вся застрахованная площадь сельхозкультур в зоне заморозков – это озимые. В союзе напоминают, что при обнаружении погибших посевов аграриям необходимо провести фото- и видеофиксацию ситуации на полях и обратиться к агростраховщику.

По предварительным данным Минсельхоза, в стране погибло 830 тыс. га посевов. Эксперты считают, что из-за майских заморозков аграрии могут потерять до 3,9 млн тонн пшеницы на сумму почти 45 млрд руб.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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