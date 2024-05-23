В России произведена первая страховая выплата по полису ЧС: средства поступили хозяйству в Тамбовской области

Российские аграрии получили первую страховую выплату за погибшие посевы

2:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России произведена первая страховая выплата за гибель посевов, застрахованных по полису ЧС. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Несколько миллионов рублей были перечислены хозяйству в Тамбовской области, как сообщает РБК.

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Средства поступили на счёт хозяйства 19 мая, всего через сутки после предоставления всех необходимых документов. По данным НСА, столь оперативная выплата стала возможной благодаря эффективному взаимодействию между региональным управлением АПК и страховыми компаниями.

Число регионов, пострадавших от заморозков, возросло до десяти. Зона ЧС охватывает весь Центральное Черноземье и прилегающие регионы Поволжья и Юга России. В их числе Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская, Курская, Орловская, Пензенская, Саратовская, Ростовская и Волгоградская области.

Общая площадь застрахованных посевов в этих регионах составляет не менее 3,3 млн га. В страховые компании уже поступили уведомления о повреждении посевов на застрахованной площади 225 тыс. га. В Центральном Черноземье застраховано более 1,5 млн га посевов, из которых 414 тыс. га защищены по программе страхования ЧС. Для аграриев предусмотрены две программы страхования: мультирисковая и на случай ЧС.

По словам президента НСА Корнея Биждова, почти вся застрахованная площадь сельхозкультур в зоне заморозков – это озимые. В союзе напоминают, что при обнаружении погибших посевов аграриям необходимо провести фото- и видеофиксацию ситуации на полях и обратиться к агростраховщику.

По предварительным данным Минсельхоза, в стране погибло 830 тыс. га посевов. Эксперты считают, что из-за майских заморозков аграрии могут потерять до 3,9 млн тонн пшеницы на сумму почти 45 млрд руб.