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Кузьминский суд постановил вернуть автовладельцу 375 665 рублей за навязанные в автосалоне услуги

Кузьминский суд обязал автосалон вернуть деньги за навязанные услуги покупателю

1:17
Страхование

Кузьминский районный суд постановил вернуть владельцу автомобиля средства за навязанные ему услуги в автосалоне. Вынести положительное решение помогло заключение окружного Роспотребнадзора.

Кузьминский суд обязал автосалон вернуть деньги за навязанные услуги покупателю
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Как рассказала начальник ведомства Юлия Ларина, мужчина приобрел автомобиль в кредит. В автосалоне ему настоятельно рекомендовали оформить сертификат на круглосуточную поддержку, утверждая, что это страхование жизни, которое повысит шансы на одобрение кредита с более низкой процентной ставкой. За сертификат покупатель заплатил 138 тысяч рублей.

"Впоследствии он заподозрил, что был введен в заблуждение. Упоминание о страховании жизни содержалось лишь в одном пункте, а остальные касались ремонта и обслуживания автомобиля, помощи на дороге и экспертизы машины, что не представляло для него интереса", — пояснила Юлия Ларина.

Мужчина направил поставщикам услуг письменные досудебные претензии с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Не получив ответа, он обратился в суд. Теперь автовладельцу вернут почти тройную стоимость сертификата — 375 665 рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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