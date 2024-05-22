Это не благотворительность: почему во время СВО страховщики отказываются компенсировать ущерб от атак дронов

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СВО обнажила "двойную личину" рынка страхования

2:35
Страхование

Спецоперация на Украине выявила противоречивость российского страхового рынка: с одной стороны, увеличились стоимости услуг из-за роста рисков, с другой — получить компенсацию за ущерб от атак дронов стало крайне сложно, отмечает "Вечерняя Казань".

СВО обнажила "двойную личину" рынка страхования
Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Эксперты считают, что налёты беспилотников на Татарстан незначительно повлияли на коэффициенты, влияющие на величину страховых взносов, по сравнению с прифронтовыми зонами.

"Вы поймите, что страховая компания — это не благотворительная организация, им тоже нужна прибыль, которая рассчитывается исходя из вероятности страхового случая: нужно учесть налоги, прибыль сотрудников. Иногда, если риск страхового случая слишком высок, страховая может совсем отказаться предоставлять услугу, — рассказал изданию юрист "Федерации автовладельцев России" Владлен Копвиллем.

Он отметил, что страховые контракты могут включать специальные условия, такие как территориальные ограничения выплат, а компании часто отказывают в возмещении ущерба на территории Кавказских республик.

Журналист "Вечерней Казани" под видом клиента связался с "АльфаСтрахованием" якобы для страхования автомобиля. Представитель компании пояснил, что машину можно застраховать от ущерба от беспилотника по программе КАСКО, но стоимость будет индивидуальной. Однако, по словам менеджера, даже если инцидент произошел в Белгородской области, выплата возможна, так как страховка действует на всей территории России. Случай классифицируется как "воздействие третьих лиц".

При этом другие компании, такие как "Тинькофф Страхование" и "Ак Барс Страхование", сообщили, что падение дрона не признаётся страховым случаем. Военные действия исключаются из полисов, что подкрепляется статьёй 964 Гражданского кодекса России, пояснили они.

По опыту жителей Белгорода, компенсация за ущерб от атак обычно не выплачивается; максимум, что они смогли получить — это замена окон. Жители дома, где обрушился подъезд, получили право на компенсацию аренды жилья от государства.

Копвиллем добавил, что страховые компании могут прибегать к практике оформления контрактов через аффилированных посредников, что может привести к их неспособности выплатить компенсации в случае наступления страхового случая из-за возможного банкротства.

Ранее выяснилось, на какие модели автомобилей сложнее всего купить каско.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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