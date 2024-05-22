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Спрос на страхование дачных домов на Южном Урале вырос на 30% из-за угрозы сезонных пожаров

Жители Южного Урала активнее страхуют дачи от пожаров и воровства

1:25
Страхование

На Южном Урале за последние годы спрос на страхование дачных домов и строений увеличился более чем на 30 процентов, поскольку сезонные пожары вызывают у людей всё больше опасений.

Жители Южного Урала активнее страхуют дачи от пожаров и воровства
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Огонь поражает не только леса, но и садовые участки, и потери от пожаров можно компенсировать при помощи страхования.

Если существуют риски, к базовой стоимости добавляются коэффициенты, что может увеличить конечную сумму. Страхование деревянных домов обходится дороже.

Кроме того, страхуют дачные дома и строения не только от пожаров, но и от противоправных действий, поясняет страховой брокер Ярослав Королёв.

"Мы всегда рекомендуем — страхуйте на полный год, потому что вы много не сэкономите. Если будете на период вашего отсутствия, только на зимний период, каждый раз надо будет заново делать осмотр. Поэтому выгодно всегда продлевать договор страхования на один год, поскольку ваш дом будет защищен не только от пожара, но и от противоправных действий, что актуально, скажем так, для удалённых садовых товариществ", — отметил эксперт.

Сумму выплат страховщики рассчитывают, исходя из стоимости аналогичного стандартного строения. Если дом построен по индивидуальному проекту, имеет смысл обратиться к оценщикам, как сообщает cheltv.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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