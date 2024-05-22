Почтовые отделения Коми продали свыше 90 тысяч страховых полисов: что выбирают жители региона

Жители Коми оформили 90 тысяч полисов в почтовых отделениях региона

2:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ежегодно в почтовых отделениях Республики Коми клиенты приобретают свыше 90 тысяч страховых полисов. Наибольшим спросом среди жителей региона пользуются полисы страхования имущества, покупок из интернет-магазинов, а также программы "Лекарственное страхование" и "Антиклещ".

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Чаще всего в почтовых отделениях страхуют имущество от пожаров, наводнений, краж и стихийных бедствий. С начала 2024 года было оформлено более 13 тыс. таких полисов. Ежемесячная стоимость страховки составляет 60 рублей, при этом в случае неприятностей можно получить компенсацию до 140 тыс. рублей.

На втором месте по популярности находится полис "Защищённая покупка", который жители региона оформили более 9 200 раз в этом году. Эта услуга предназначена для покупателей, приобретающих товары онлайн с оплатой наложенным платежом, и позволяет вернуть деньги в случае получения неправильного товара. Стоимость полиса составляет 99 рублей и действует он в течение одного месяца.

На третьем месте — программа "Лекарственное страхование", которой воспользовались более 1 650 жителей региона в этом году. Данная страховка компенсирует до 90% стоимости лекарств, приобретённых по назначению врача, в случае заболевания. Минимальная стоимость полиса составляет 250 рублей. Клиенты могут выбрать срок действия полиса на один месяц с суммой покрытия 5 тыс. рублей или годовую программу с суммой покрытия 15 тыс. рублей.

Весной и летом популярностью пользуется страховая программа "Антиклещ", которую в этом году оформили более 600 жителей региона. Стоимость полиса варьируется от 300 до 390 рублей в зависимости от страховой компании, а сумма страхового покрытия на медицинскую помощь составляет от 500 тыс. до 2 миллионов рублей. Полис действует в течение 12 месяцев, начинает работать через семь дней после оформления и не ограничивает количество обращений до полного исчерпания страховой суммы.

"Страхование жизни, здоровья и имущества помогает сохранить семейный бюджет в случае непредвиденных ситуаций, заболевания или получения серьёзной травмы. Благодаря широкой сети почтовых отделений доступ к страховым программам есть не только у жителей городов и районных центров, но и небольших удалённых населённых пунктов, где нет офисов страховых компаний", — отметил директор УФПС Республики Коми Максим Шукуров.