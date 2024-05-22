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Опрос "СберСтрахования" и Rambler&Co: 69% респондентов выбрали отдых на природе этим летом

"СберСтрахование": 69% россиян планируют отдых на природе этим летом

2:10
Страхование

СберСтрахование совместно с аналитиками медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди 45 тысяч интернет-пользователей и выяснили, что 69% из них планируют провести летний отпуск на природе.

"СберСтрахование": 69% россиян планируют отдых на природе этим летом
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Большинство респондентов (82%) выразили предпочтение к активному отдыху на свежем воздухе, при этом идеальный формат такого отпуска каждый представляет по-своему. Самым популярным вариантом оказались оборудованные базы отдыха или глэмпинги, которые предпочитают 24% участников опроса. Классический туризм с проживанием в палатках выбирают 20% респондентов. Причём, 65% россиян умеют устанавливать палатки, а 88% — разводить и поддерживать костёр.

Менее популярны пешие походы: однодневный хайкинг и продолжительный трекинг выбирают 10% опрошенных, спортивный горный туризм — 7%. Далее следуют велосипедные поездки (8%), сплавы по реке (7%) и конные поездки (3%). При этом у 21% участников опроса нет конкретных предпочтений.

Среди основных преимуществ отдыха на природе россияне выделили возможность увидеть красивые места, свежий воздух и удалённость от городской суеты (по 22%). О пользе для здоровья упомянули 15% респондентов, уединённую атмосферу отметили 13%, а возможность получить новые навыки и провести диджитал-детокс — по 3%.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются любители такого отдыха, стали временный отказ от привычных удобств (26%), риск встречи с дикими животными (25%) и удалённость от городских служб (21%).

Треть опрошенных считают оптимальным временем для отдыха на природе 3-5 дней (38%), а 21% предпочитают отдыхать неделю. По 14% готовы провести на свежем воздухе только один день либо 1-2 недели. Дольше двух недель готовы отдыхать 13% респондентов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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