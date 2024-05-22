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Преимущества ДСАГО: как дополнительное страхование помогает избежать больших затрат при ДТП

Расширение ОСАГО: зачем нужно ДСАГО и как получить максимальные выплаты

3:22
Страхование

ДСАГО (Добровольное страхование автогражданской ответственности) представляет собой дополнительное страхование, которое увеличивает лимит покрытия ущерба по обязательному ОСАГО. Этот полис полезен для страхователей, поскольку позволяет компенсировать расходы, превышающие стандартное покрытие ОСАГО. Об этом рассказал портал Banki.ru.

Расширение ОСАГО: зачем нужно ДСАГО и как получить максимальные выплаты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Максимальная сумма возмещения ущерба по ОСАГО составляет 400 тыс. рублей. ДСАГО дает возможность увеличить эту сумму, и верхний лимит компенсации по ДСАГО практически не ограничен — всё зависит от суммы, которую страхователь готов заплатить. С ростом цен на автомобили, 400 тыс. рублей часто оказывается недостаточно для покрытия ущерба, и виновнику ДТП приходится доплачивать из собственного кармана. Поэтому многие автовладельцы предпочитают оформлять дополнительное страхование.

Как оформить ДСАГО

Чаще всего полис ДСАГО можно оформить только в комплекте с ОСАГО или каско. Если ОСАГО и ДСАГО оформлены в разных страховых компаниях, каждая из них будет покрывать часть ущерба в соответствии с условиями своего договора.

Удобнее всего оформлять ДСАГО в той же компании, где уже есть ОСАГО. В этом случае все выплаты по ущербу производит одна страховая компания, что упрощает процесс подачи заявлений и получения компенсации.

Что влияет на цену ДСАГО

Стоимость ДСАГО, в отличие от ОСАГО, не регулируется Банком России и определяется страховщиком. При увеличении страхового покрытия до 1-1,5 млн рублей цена полиса примерно равна стоимости ОСАГО плюс-минус 10-20%.

Основные факторы, влияющие на стоимость ДСАГО:

  • Чем выше страховая сумма, тем дороже полис.
  • Безаварийная езда и опыт страхования могут снизить стоимость, но не гарантированно.
  • Молодой возраст водителя и небольшой стаж увеличивают цену.
  • Чем больше лиц допущено к управлению автомобилем, тем выше стоимость страховки.
  • Наличие франшизы снижает стоимость полиса.
  • Использование автомобиля в коммерческих целях увеличивает цену полиса.

Для оформления ДСАГО потребуются следующие документы:

  • Паспорт автовладельца.
  • ПТС или СТС.
  • Водительское удостоверение.

Как получить выплату по ДСАГО

Для получения выплаты по ДСАГО заявление подается одновременно с заявлением на выплату по ОСАГО. В течение пяти дней после ДТП необходимо обратиться в страховую компанию с заявлением и предоставить:

  • Заверенную копию паспорта водителя, признанного пострадавшей стороной.
  • Извещение о ДТП (если оформлено в бумажном виде).
  • Копию протокола ГИБДД (если ДТП оформлялось с их участием).

После подачи заявления в течение пяти дней необходимо отправить автомобиль на осмотр или вызвать оценщика из страховой компании, если машина не подлежит транспортировке. Соблюдение сроков подачи заявления и осмотра автомобиля критически важно для получения компенсации.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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