О наиболее полезных видах страхования

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование квартиры защищает имущество от различных рисков, включая пожар, затопление и кражу.

Обязательным является только ипотечное страхование жилья, остальные виды страхования являются необязательными. Страховой договор заключается в письменном виде и включает существенные условия, такие как объект страхования, характер события и сумма выплаты.

Срок действия договора обычно составляет 1 год, с возможностью автоматической пролонгации. Сумма страховки определяется на основе оценки возможного ущерба, которую можно заказать у независимых экспертов или компаний, занимающихся ремонтами. Страховая сумма может быть описана одним числом или разбита поэлементно.

Договор включает страховое вознаграждение, которое может быть единовременным платежом или несколькими платежами через равные промежутки времени.