Страховая франшиза: определение и назначение

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис с франшизой позволяет сэкономить около 35% от стоимости страховки. Франшиза — часть убытков, которую возмещает страхователь самостоятельно.

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Виды франшиз включают условную и безусловную, временную и динамическую. Главное отличие полиса с франшизой от полиса без франшизы — в цене. Полис каско с франшизой является популярным страховым продуктом с экономией. Размер франшизы автовладелец определяет по своим финансовым возможностям.

Франшиза в туристических страховках имеет аналогичный принцип действия. Страхование имущества с франшизой не так востребовано, как страхование автомобиля по каско. Опытные автовладельцы с новым автомобилем могут получить наибольшую выгоду от страхования по каско с франшизой.