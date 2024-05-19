Страховая франшиза: определение и назначение

Полис с франшизой позволяет сэкономить около 35% от стоимости страховки. Франшиза — часть убытков, которую возмещает страхователь самостоятельно.
Виды франшиз включают условную и безусловную, временную и динамическую. Главное отличие полиса с франшизой от полиса без франшизы — в цене. Полис каско с франшизой является популярным страховым продуктом с экономией. Размер франшизы автовладелец определяет по своим финансовым возможностям.
Франшиза в туристических страховках имеет аналогичный принцип действия. Страхование имущества с франшизой не так востребовано, как страхование автомобиля по каско. Опытные автовладельцы с новым автомобилем могут получить наибольшую выгоду от страхования по каско с франшизой.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.