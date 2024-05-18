"Ингосстрах" выявил самые популярные виды ДМС у жителей Юга России

Эксперты "Ингосстраха" выяснили, за какими услугами чаще всего обращаются жители юга по ДМС
"Ингосстрах" изучил обращения клиентов за ДМС на юге в 2023 году. Жители юга чаще всего обращались за амбулаторно-поликлинической помощью и стоматологическими услугами. В рамках ДМС для юридических лиц поликлиническое обслуживание составляло 61%, для физических лиц — 77%.
Женщины в Краснодарском крае чаще всего обращались к врачам-гинекологам, эндокринологам и гастроэнтерологам. Мужчины наиболее востребованы услуги уролога и ортопеда. Отмечается рост обращений за психологической помощью.
Рост популярности полисов ДМС среди корпоративных клиентов связан с их конкурентным преимуществом. Южане стали больше уделять внимание своему здоровью, своевременно обращаясь за квалифицированной помощью.
Наличие полиса ДМС обеспечивает надежную защиту и уверенность за свое здоровье.
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