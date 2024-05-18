Страховщики рассказали, на каких мотоциклах лучше не ездить

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщики из СК "Согласие" рассказали о наиболее опасных марках мотоциклов.

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Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2023 год, водители мотоциклов KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW чаще всего становятся участниками ДТП по ОСАГО.

Самыми аварийными оказались мотоциклы KTM — на них приходится 3,2% от общего числа ДТП. На втором месте — Kawasaki и Honda, с частотой аварий менее 2,5%. Замыкают топ-5 Suzuki и BMW с частотой ДТП менее 2%.

Эксперты «Согласия» отмечают, что наиболее рискованными являются спортивные модели мотоциклов. Они характеризуются спортивной посадкой, мощным мотором, быстрым разгоном и высокой максимальной скоростью.

Страховые тарифы на спортивные модели мотоциклов будут выше, чем на другие. Однако тарифы на другие модели, предназначенные для не очень быстрой езды, такие как Honda Gold Wing и другие, значительно ниже.

Среднестатистически мотоциклисты реже попадают в аварии по сравнению с автомобилистами. Однако в случаях ДТП с участием мотоциклов очень высока доля катастрофических последствий как для самих мотоциклов, так и для их водителей.