Махинации с полисами КАСКО и ОСАГО

О порочной практике смешения КАСКО и ОСАГО

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовый уполномоченный выявил недобросовестные практики по смешиванию договоров ОСАГО и КАСКО.

Он выяснил, что страховые компании используют недобросовестные практики с использованием упрощенных договоров КАСКО. Суть практики заключается в том, что юридическое лицо и страховщик заключают договор каско без указания на согласие потребителя. Выгодоприобретателем по договору КАСКО выступает потребитель, а страховая премия уплачивается юридическим лицом.

Страховая выплата по договору каско предусмотрена только при наличии выплаты по договору ОСАГО.

Срок ремонта по договору каско составляет 45 рабочих дней и исчисляется после поставки запчастей. Страховщик получает увеличенные сроки ремонта по договору каско, так как по договору ОСАГО они строго регламентированы законом. В правилах страхования каско предусмотрены условия об исключении из срока ремонта времени с момента заказа до момента получения СТОА запасных частей.