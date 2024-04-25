"Сказались санкции": в Тверской области полисы ОСАГО за год подорожали на 800 рублей

ЦБ: цена на ОСАГО выросла из-за санкций и подорожания авто

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году автовладельцы в Тверской области оформили более 383 тысяч полисов ОСАГО на общую сумму 2,4 млрд рублей, сообщили "Аргументы и факты-Тверь" со ссылкой на пресс-службу Отделения по Тверской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО.

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В сообщении пресс-службы говорится, что средняя стоимость полиса обязательной "автогражданки" выросла по сравнению с 2022 годом на 800 рублей — с 5600 до 6400 рублей. Главный юрисконсульт отделения Банка России в Твери Андрей Баев объяснил это влиянием антироссийских санкций, из-за которых подорожали детали для авто и ремонт, а также ростом цен на машины — как новые, так и подержанные.

"Вырос спрос и на страхование автокаско, за год он увеличился почти в 1,3 раза до 1,2 млрд рублей. Сказались объёмы продаж новых машин и расширение автокредитования, а также повышение ценности этого вида страхования для автомобилистов", — добавил Баев.

Ранее "АльфаСтрахование" начало избавляться от иностранных владельцев компании.