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Россияне пожаловались на жадных работодателей: треть компаний не предоставляет корпоративные бонусы

Исследование: треть россиян ощущают нехватку корпоративных льгот

2:53
Страхование

Третья часть россиян жалуется на отсутствие бонусов от работодателя — такие выводы сделали СК "Ренессанс Страхование" и платформа онлайн-рекрутинга hh. ru на основании совместного опроса 2004 совершеннолетних работающих россиян из крупных городов РФ.

Исследование: треть россиян ощущают нехватку корпоративных льгот
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сильнее всего от нехватки дополнительных "плюшек" страдают юристы (74%), рабочий персонал (71%), работники медиаиндустрии (журналисты, маркетологи, PR- и SMM-специалисты) (71%), сотрудники логистики (67%), гостинично-ресторанного бизнеса (60%), медицинской сферы (57%) и строительного сектора (56%).

Две трети опрошенных заявили, что им не хватает таких бонусов, как медицинская страховка, абонементы в спортзал, корпоративная пенсия и другие виды поощрений. Больше всего дефицит ощущается в Челябинской области (71% опрошенных региона), Татарстане (66%), Пермском крае (61%), Подмосковье (61%), Свердловской области (57%), Санкт-Петербурге (57%), Новосибирской области (57%), Башкортостане (57%), Нижегородской области (56%), Краснодарском крае (55%), Москве (53%) и Ростовской области (52%).

Самым востребованным бонусом среди россиян оказался полис добровольного медстрахования (ДМС) — его хотели бы получить 50% работающих граждан. На втором месте по желанности — гибкий график работы (44%), а на третьем — корпоративные мероприятия (31%).

Исследователи заявили, что с начала пандемии коронавируса каждая седьмая компания, обладавшая системой корпоративных бонусов, сократила её объем, в то время как треть, наоборот, расширила соцпакет за этот период. Каждый второй респондент отметил, что пакет бонусов за три последних года остался прежним. Всего 5% компаний задумываются о том, чтобы ввести корпоративные бонусы в текущем году.

На первом месте в соцпакетах работодателей идёт ДМС — о её наличии сообщили свыше 50% опрошенных, чьи компании предлагают сотрудникам льготы. 44% работодателей предоставляют сотрудникам опцию гибкого графика. Треть респондентов пользуются корпоративным фитнесом, а шестая часть — регулярно проходит медицинские чекапы. Каждый седьмой заявил о включении родственников в программу ДМС, столько же компаний предоставляют сотрудникам возможность пользоваться услугами психолога.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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