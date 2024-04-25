Клиенты экосистемы "Ингосстраха" смогут купить Skoda и Volkswagen онлайн — уже со страховкой от угона и ДТП

"Инго Экосистема" запустила онлайн-витрину автомобилей со встроенным каско

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Инго Экосистема" от СПАО "Ингосстрах" запустила пилотный проект по продаже автомобилей со встроенными страховыми продуктами на сайте экосистемы.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На пробном этапе можно будет купить автомобили Skoda и Volkswagen, уже застрахованные по каско с покрытием рисков угона без документов и ключей и ДТП по вине водителя с лимитом ответственности до 70 000 руб.

В компании отметили, что в рамках пилотного проекта будут доступны модели европейских марок, в дальнейшем планирует пополнить модельный ряд машинами из России, Китая и ряда других стран.

"Мы рассчитываем, что до конца года нашим клиентам будет доступен весь запланированный функционал экосистемной автовитрины", — рассказала начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.

Пользователи экосистемы смогут покупать машины как в наличии, так и по предзаказу. Автомобили будут поставлять напрямую от производителей или официальных дилеров.

Ранее стало известно, какие детали в китайских машинах россияне меняют чаще всего.