Финансовый омбудсмен добился выплаты за незаконное списание средств с карты вследствие мошенничества

Финомбудсмен взыскал компенсацию за мошенничество с карты жительницы Йошкар-Олы

2:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовая организация отклонила заявку на страховое возмещение после несанкционированного списания средств с банковской карты клиентки вследствие мошеннических манипуляций. Потерпевшая обратилась к финансовому омбудсмену, который присудил ей выплату, предусмотренную страховым полисом.

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Жительница Йошкар-Олы предъявила в финансовую компанию документы, подтверждающие страховой случай, после того как мошенники осуществили списание с её застрахованного счета. Она потребовала произвести страховое возмещение, однако получила отказ.

Финансовый омбудсмен Денис Новак установил, что согласно заключённому страховому договору, к страховым случаям относится несанкционированный перевод денег со счета страхователя, выполненный третьими лицами посредством мошенничества (статья 159 УК РФ) или кражи (статья 158 УК РФ).

Пострадавшая заявила в полицию о звонке через WhatsApp с номера "900", в ходе которого неизвестный, выдавая себя за сотрудника банка, предупредил о попытке оформления кредита на её имя и возможном списании денег с её счетов. Злоумышленники удаленно осуществили финансовые операции с участием владелицы счета.

В итоге с её счета через мобильное приложение банка было снято 100 000 рублей, которые в этот же день были перечислены на сторонний счет. Банк подтвердил все операции по списанию. Из материалов уголовного дела следует, что неустановленное лицо совершило скрытое хищение с её банковского счета, что было подтверждено правоохранительными органами.

"Из условий договора страхования не следовало, что страхователь для реализации соответствующего риска должен с застрахованной карты напрямую перечислить денежные средства на счета третьих лиц в результате их противоправных действий (с застрахованной карты на карту неустановленных лиц). Страховым случаем по данному риску является возникновение убытков вследствие перевода денежных средств с застрахованной банковской карты в результате противоправных действий третьих лиц. Следовательно, страховой риск реализовался и требование о взыскании страхового возмещения по договору страхования подлежит удовлетворению", — подчеркнул Новак.