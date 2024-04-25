Страховщики выяснили, какие аптечные препараты россияне чаще всего покупают онлайн

Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по онлайн-заказу лекарств

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России растёт популярность покупки лекарств через онлайн-сервисы — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома "ВСК", проанализировав статистику заказов через аптечный агрегатор, интегрированный в приложение компании.

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Выяснилось, что чаще всего россияне заказывают витамины и минералы — на них пришлось около 20% заказов. На втором месте оказались препараты для лечения желудочно-кишечного тракта (14%), на третьем — средства для лечения ЛОР-заболеваний (10%).

Также популярны оказались препараты для нормализации работы нервной системы, лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы (по 8%).

При этом средний чек при покупке лекарств после рекомендаций врача на 60% (на 900-50 рублей) ниже, чем при самостоятельном подборе препаратов, отмечает страховщик.

Регионом-лидером по онлайн-покупкам лекарств стали Москва (32%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (20%), Новосибирская (5%) область, а также Волгоградская, Воронежская, Свердловская и Челябинская области (по 4%).

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