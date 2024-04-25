В Йошкар-Оле финомбудсмен взыскал деньги с банка, отказавшего в выплате пострадавшей от телефонных мошенников женщине

В Йошкар-Оле финомбудсмен взыскал с банка выплату в связи со списанием средств с застрахованной карты в результате действий мошенников, сообщает АСН.
Жительница Йошкар-Олы, у которой мошенники украли 100 тысяч рублей с карты через приложение онлайн-банка, обратилась в финансовую организацию и предоставила документы, подтверждающие страховой случай, однако банк отказал в страховой выплате.
Пострадавшая пожаловалась финансовому уполномоченному Денису Новаку, который взыскал с банка в её пользу сумму, предусмотренную договором страхования.
Новак установил, что по условиям договора страхования между женщиной и банком, в перечень страхуемых рисков входит перевод страхователем или держателем застрахованной карты средств со счета, осуществлённый в результате противоправных действий третьих лиц (мошенников). Факт хищения был установлен правоохранительными органами.
"Следовательно, страховой риск реализовался и требование о взыскании страхового возмещения по договору страхования подлежит удовлетворению", — заключил финомбудсмен.
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