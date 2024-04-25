Страховые сборы в Ханты-Мансийском автономном округе упали на 2,3% в 2023 году

"Ингосстрах": спрос на страховые услуги среди жителей ХМАО уменьшился

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году страховые компании Ханты-Мансийского автономного округа собрали 15,7 миллиарда рублей, что на 2,3% меньше по сравнению с предыдущим годом, об этом сообщил директор регионального филиала "Ингосстраха" Артем Амельченко. Он также отметил, что добровольное медицинское страхование (ДМС) сохраняет свою популярность, занимая четверть рынка.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

"Сборы страховых компаний в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год снизились на 2,3% до 15,7 миллиарда рублей по сравнению с 2022 годом. Сегмент ДМС в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году снизился на 9% до четырех миллиардов рублей, продолжая оставаться наиболее крупным сегментом по сборам, занимая четверть рынка", — добавил Амельченко.

Страхование жизни остается вторым по популярности видом страхования в округе, но его доходы упали на 13,9%, составив 3,5 миллиарда рублей.