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Не нужен им берег турецкий — россияне на майских праздниках предпочли отдых в родной стране

"Росгосстрах": Россия возглавила топ стран для отдыха на майских праздниках

1:10
Страхование

Самым популярным направлением для путешествий на майские праздники стала Россия — отдыхать в родной стране собираются 39% клиентов "Росгосстраха", оформивших страховку для путешествий.

"Росгосстрах": Россия возглавила топ стран для отдыха на майских праздниках
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Фролов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

На втором месте оказался Китай (32% туристов), третье разделили Турция и Белоруссия (по 5%). Замыкают топ-5 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - туда поедут 3% путешественников. Таиланд и Армения набрали по 2%.

Статистика в этом году отличается от предыдущего: в 2023 г. в мае самыми востребованными направлениями для путешествий стали Турция, Россия, ОАЭ и Египет, отметил страховщик.

По данным "Росгосстраха", в майские праздники в 2024 году большинство россиян планирует путешествовать не больше недели: 12% покупают полис на 5 дней, по 11% — на 4, 6 или 7 дней, а 9% - на 2 и 3 дня. 6% туристов запланировали 10-дневный отдых. 

Ранее эксперт рассказывал, зачем нужна страховка для путешествий.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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