"Ингосстрах": рост популярности китайских авто спровоцировал увеличение страховых случаев на 2,3 раза за год

"Ингосстрах" представил данные о возмещениях по убыткам с китайскими автомобилями

3:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Автомобили китайских марок становятся все более востребованными, поэтому многие автолюбители, осознавая важность защиты своего транспортного средства, выбирают оформление полиса страхования каско. Компания "Ингосстрах" представила данные о средних выплатах по таким автомобилям в случае страховых событий, а также о типичных деталях, требующих замены в процессе ремонта.

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В 2023 году "Ингосстрах" рассмотрел более 11 тысяч страховых случаев по каско для китайских автомобилей и свыше 88 тысяч случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). По сравнению с 2022 годом, количество страховых случаев по каско для китайских авто возросло в 2,3 раза, а по ОСАГО — в 1,9 раза. Следует отметить, что увеличение числа страховых случаев пропорционально количеству заключенных договоров по данному сегменту автомобилей.

Средняя выплата по каско для китайских автомобилей в "Ингосстрахе" составила более 140 тысяч рублей, что на 19,8% превышает показатель 2022 года.

Чаще всего страховые случаи по каско заявляли владельцы автомобилей следующих марок: Haval (доля — 26,78%), Chery (21,29%), Geely (16,30%), EXEED (15,18%) и OMODA (6,58%).

По ОСАГО наиболее часто страховые случаи регистрировали владельцы автомобилей Chery (доля — 25,45%), Geely (18,74%), Haval (17,70%), Isuzu (9,05%) и Lifan (6,11%). Больше всего страховых случаев по каско было зарегистрировано в Москве (доля — 37,82%), Санкт-Петербурге (12,70%), Московской области (9,78%), Челябинской области (2,73%) и Новосибирской области (2,10%). По ОСАГО наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве (31,13%), Санкт-Петербурге (10,50%), Московской области (5,07%), Челябинской области (3,90%) и Краснодарском крае (2,84%).

Среди наиболее часто заменяемых деталей по каско для китайских автомобилей в 2023 году перечисляются: лобовое стекло, передний и задний бампер, клипсы, датчик дождя, решетка радиатора, передние и противотуманные фары, спойлер заднего бампера и капот.