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"Ингосстрах": рост популярности китайских авто спровоцировал увеличение страховых случаев на 2,3 раза за год

"Ингосстрах" представил данные о возмещениях по убыткам с китайскими автомобилями

3:10
Страхование

Автомобили китайских марок становятся все более востребованными, поэтому многие автолюбители, осознавая важность защиты своего транспортного средства, выбирают оформление полиса страхования каско. Компания "Ингосстрах" представила данные о средних выплатах по таким автомобилям в случае страховых событий, а также о типичных деталях, требующих замены в процессе ремонта.

"Ингосстрах" представил данные о возмещениях по убыткам с китайскими автомобилями
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

В 2023 году "Ингосстрах" рассмотрел более 11 тысяч страховых случаев по каско для китайских автомобилей и свыше 88 тысяч случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). По сравнению с 2022 годом, количество страховых случаев по каско для китайских авто возросло в 2,3 раза, а по ОСАГО — в 1,9 раза. Следует отметить, что увеличение числа страховых случаев пропорционально количеству заключенных договоров по данному сегменту автомобилей.

Средняя выплата по каско для китайских автомобилей в "Ингосстрахе" составила более 140 тысяч рублей, что на 19,8% превышает показатель 2022 года.

Чаще всего страховые случаи по каско заявляли владельцы автомобилей следующих марок: Haval (доля — 26,78%), Chery (21,29%), Geely (16,30%), EXEED (15,18%) и OMODA (6,58%).

По ОСАГО наиболее часто страховые случаи регистрировали владельцы автомобилей Chery (доля — 25,45%), Geely (18,74%), Haval (17,70%), Isuzu (9,05%) и Lifan (6,11%). Больше всего страховых случаев по каско было зарегистрировано в Москве (доля — 37,82%), Санкт-Петербурге (12,70%), Московской области (9,78%), Челябинской области (2,73%) и Новосибирской области (2,10%). По ОСАГО наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве (31,13%), Санкт-Петербурге (10,50%), Московской области (5,07%), Челябинской области (3,90%) и Краснодарском крае (2,84%).

Среди наиболее часто заменяемых деталей по каско для китайских автомобилей в 2023 году перечисляются: лобовое стекло, передний и задний бампер, клипсы, датчик дождя, решетка радиатора, передние и противотуманные фары, спойлер заднего бампера и капот.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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