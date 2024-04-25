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Страховой дом "Платинум" начал страхование ответственности управляющих компаний в Красноярске

Страховой дом "Платинум" успешно застраховал ответственность УК в Красноярске

0:39
Страхование

Страховая компания "Платинум" успешно подписала свои первые контракты на страхование гражданской ответственности управляющих компаний. Эти соглашения предусматривают защиту ответственности управляющих компаний многоквартирных домов перед третьими лицами. Например, это может включать ответственность за проведение работ по очистке крыш, обслуживание зданий и инфраструктуры на придомовой территории, а также за вывоз мусора и прочие деятельности.

Страховой дом "Платинум" успешно застраховал ответственность УК в Красноярске
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Контракты были заключены на территории Красноярска, и на данный момент уже застрахована ответственность управляющих компаний около ста домов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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