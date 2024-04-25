Страховой дом "Платинум" начал страхование ответственности управляющих компаний в Красноярске

Страховая компания "Платинум" успешно подписала свои первые контракты на страхование гражданской ответственности управляющих компаний. Эти соглашения предусматривают защиту ответственности управляющих компаний многоквартирных домов перед третьими лицами. Например, это может включать ответственность за проведение работ по очистке крыш, обслуживание зданий и инфраструктуры на придомовой территории, а также за вывоз мусора и прочие деятельности.
Контракты были заключены на территории Красноярска, и на данный момент уже застрахована ответственность управляющих компаний около ста домов.
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