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Турция возглавила список предпочтений российских туристов на майские каникулы

"Согласие" и туроператоры определили, куда поедут российские туристы в мае

1:20
Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" в сотрудничестве с туроператорами провели исследование, определив топ-10 стран, которые российские туристы выберут для отдыха во время майских праздников.

"Согласие" и туроператоры определили, куда поедут российские туристы в мае
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лидером этого списка является Турция, которую предпочли 35% отдыхающих. На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты: это направление выбрали 14% туристов вместо традиционного отдыха на даче или пикника. Замыкает тройку лидеров Египет, незначительно отстающий от ОАЭ, с долей в 13% туристического потока.

Менее популярными стали страны Шенгенской зоны с долей в 12%. Здесь российских туристов привлекает не только изысканная кухня и живописные места для фотографий, но и возможность совершения круизов по Средиземному морю. В топ-5 также входит Китай, который выбрали 9% отдыхающих.

Отдых на территории России запланировали лишь 2% опрошенных, согласно статистике исследования, проведенного страховщиком и туроператорами. Также 2% туристов предпочли отправиться в поездку в Таиланд или Непал.

На последних местах списка находятся Мальдивы (1%) и Узбекистан (1%).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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