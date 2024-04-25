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Победа справедливости: прокуратура через суд добилась обеспечения инвалидов необходимыми техническими средствами в Чернушинском округе

Прокуратура в Прикамье добилась средств реабилитации для инвалидов

1:19
Страхование

Прокуратура Чернушинского городского округа в Пермском крае судебным решением обязала краевое отделение Фонда пенсионного и социального страхования предоставить инвалидам необходимые технические средства для реабилитации. По данным прокурорского надзора, общее количество поданных в суд исковых заявлений составило 15.

Прокуратура в Прикамье добилась средств реабилитации для инвалидов
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter is licensed under CC0

Индивидуальные программы реабилитации инвалидов предусматривают выдачу разнообразных технических средств, таких как ходунки, костыли, трости, слуховые аппараты и другие. В ходе проверки соблюдения законодательства о социальной защите населения в округе прокуратурой было установлено, что Фонд не заключил контракты на обеспечение указанных средств в установленные сроки.

В суд были поданы 15 исков с требованием к Фонду обеспечить местных жителей с ограниченными возможностями здоровья необходимыми средствами реабилитации. Кроме того, Фонд был обязан выплатить компенсацию морального ущерба в связи с нарушением установленных сроков предоставления средств. Решениями Чернушинского районного суда иски были удовлетворены полностью. Прокуратура будет следить за исполнением решений после их вступления в законную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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