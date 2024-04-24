Споры с страховщиками составили 87,6% от всех обращений к финуполномоченным в 2023 году

Финансовый уполномоченный: рост обращений вырос до 134,2 тыс. за 2023 год

2:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

На конференции по урегулированию убытков финансовый уполномоченный Светлана Максимова объявила, что в 2023 году в Службу финансового уполномоченного поступило 134,2 тыс. обращений. Большинство из них, а именно 87,6% или 117,6 тыс., касались досудебных споров между потребителями и страховщиками. 60% всех обращений были рассмотрены по существу. В результате такого рассмотрения 33,7% обращений потребителей были удовлетворены, в то время как в 66,7% случаев финансовые уполномоченные отказали заявителям.

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Свыше 100 тыс. обращений по страховым спорам были связаны с автострахованием (85%), в то время как оставшиеся 15% касались других видов страхования.

Основная часть обращений (69,1 тыс.) касалась ОСАГО, в то время как обращений по КАСКО было всего лишь 3,8 тыс. (4,8% от общего числа обращений). Обращения, связанные с договорами страхования жизни, несчастными случаями и болезнями, составили 5,9 тыс. (7,3%).

Обращения по вопросам добровольного медицинского страхования (ДМС), страхования выезжающих за рубеж и страхования финансовых рисков составляли менее 1% от общего числа обращений к финансовому уполномоченному.

Согласно данным службы, за последние 5 лет количество обращений к финансовому уполномоченному выросло с 91,3 тыс. в 2019 году до 134,2 тыс. в 2023 году. В этот же период расширился круг финансовых организаций, в отношении которых принимаются заявления потребителей. Если в 2019 году потребители могли обращаться к службе только по вопросам страхования, то в последующие годы такая возможность стала доступна и для споров с микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами, ломбардами и кредитными организациями.

Средний размер требований к финансовым институтам, направляемым финансовым уполномоченным, увеличился с 210,6 тыс. руб. до 227,2 тыс. руб. в период с 2019 по 2023 год.