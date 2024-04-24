Врачи Башкирии предлагают внести изменения в тарифы медстрахования из-за роста аллергий

Медицинское страхование в Башкирии может измениться из-за роста аллергий

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Республике Башкирии появилась инициатива изменить тарифы обязательного медицинского страхования. На заседании экспертного совета в Курултае детской поликлиники № 6 города Уфы, аллерголог-иммунолог Юлия Исканьярова высказала предложение включить в тарифы определение специфических аллергенов. Она также предложила добавить лекарства для сублингвальной иммунотерапии в список препаратов, доступных по региональной льготе, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших медикаментов.

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По словам председателя экспертного совета, первого зампредседателя парламентского Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Шамиля Тимербулатова, проблема аллергических заболеваний в регионе остается чрезвычайно актуальной в течение последних десятилетий, при этом количество заболевших постоянно увеличивается.

Он отметил, что официальная статистика не отражает реальной ситуации в отношении распространенности различных аллергических заболеваний. Особое внимание уделяется проблеме аллергии среди детей. Врачи внедряют новые методы диагностики и лечения, однако количество случаев аллергических заболеваний у детей до 14 лет остается высоким и продолжает расти.