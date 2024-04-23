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"Всё пойдёт в карман страховым": эксперт "разнёс" законопроект об обязательном страховании жилья в регионах

Толмачёв: обязательное страхование жилья в регионах не покроет ущерб от ЧС

2:35
Страхование

Обязательные программы добровольного страхования жилья в регионах в нынешнем виде станут всего лишь скрытым налогом для населения и не гарантируют пострадавшим компенсации в случае ЧС, считает член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв.

Толмачёв: обязательное страхование жилья в регионах не покроет ущерб от ЧС
Фото: web.archive.org by Дмитрий Зуйков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект, который предполагает введение обязательных программ добровольного страхования жилья во всех регионах. Депутаты выступили с инициативой после катастрофического паводка в Оренбургской области. Согласно законопроекту, в таком случае страховщики и региональные власти смогут легко урегулировать ущерб в случае чрезвычайной ситуации.

"Страховщики призваны не выплачивать деньги гражданам, а объяснять им, почему выплачивать средства не полезно или почему они сами виноваты. А если сами виноваты, то им ничего не полагается. Или полагается 5-20%… Если законопроект будет принят в нынешнем варианте, деньги просто будут собираться с граждан, это будет дополнительный, скрытый налог для населения, а в итоге маловероятно, что пострадавшие получат деньги. Ну, может, 5-10% населения. Я сам был страховщиком, так что знаю, что говорю", — рассказал Толмачёв "Московскому Комсомольцу".

По мнению эксперта, страховым компаниям этот законопроект нужен, чтобы получить деньги из местных бюджетов — на каждую региональную программу планируется выделить 150-200 млн рублей. Но как только страховые компании освоят эти деньги, они продолжат просить средства у государства, обвиняя жителей регионов в нежелании страховать имущество, пояснил он.

"Простые люди не увидят своих средств, всё пойдет в карман страховым компаниям. Вот так это работает и никак иначе, — прогнозирует Толмачёв.

Он отметил, что состояние дамбы в Орске нужно было проверить ещё десять лет назад. По мнению Толмачёва, уже тогда было известно о нарушениях: что вместо бетонных укреплений были установлены деревянные.

"Вот чем должны заниматься власти — качественным контролем объектов, а не формированием страховых фондов, которые, скажу вам честно, не смогут покрыть ущерб, даже если платить взносы будут все россияне", — резюмировал эксперт.

Ранее "Росгосстрах" сообщил о звонках москвичей из-за циклона "Гори", валившего деревья и срывавшего крыши домов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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