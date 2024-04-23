Эксперт Парфентьев рассказал о мошенничестве с ОМС

Финансовый аналитик Урван Парфентьев рассказал "Общественной службе новостей", как не стать жертвой мошенников, выдающих себя за страховщиков, продающих полисы ОМС.
Мошенники всё чаще атакуют россиян, используя полис ОМС. Аферисты выдают себя за работников местных фондов ОМС и уговаривают жертв заменить свой полис ОМС.
Мошенники предлагают скачать приложение якобы от Минздрава, которое дает удаленный доступ к телефону и мобильному банку.
Это приложение заражает мобильный телефон троянской программой, перехватывающей коды из SMS-сообщений.
Аналитик Урван Парфентьев подчеркнул, что мошенники продолжают придумывать новые уловки и не останавливаются на достигнутом. Более того, экономические угрозы "гибридизировались" и сегодня разделены на программно-технические, контентные и гибридные.
Мошенники стали изобретательнее и тщательно следят за окружающей действительностью, за общественными, политическими и управленческими событиями, используют всё более совершенное техническое оборудование.
Аналитик предупреждает, что не нужно перезванивать на незнакомые номера и говорить с незнакомыми людьми на темы здоровья и финансового обеспечения.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.