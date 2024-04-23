Эксперт Парфентьев рассказал о мошенничестве с ОМС

Эксперт Парфентьев: мошенники всё чаще используют схемы с использованием ОМС

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Финансовый аналитик Урван Парфентьев рассказал "Общественной службе новостей", как не стать жертвой мошенников, выдающих себя за страховщиков, продающих полисы ОМС.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мошенники всё чаще атакуют россиян, используя полис ОМС. Аферисты выдают себя за работников местных фондов ОМС и уговаривают жертв заменить свой полис ОМС.

Мошенники предлагают скачать приложение якобы от Минздрава, которое дает удаленный доступ к телефону и мобильному банку.

Это приложение заражает мобильный телефон троянской программой, перехватывающей коды из SMS-сообщений.

Аналитик Урван Парфентьев подчеркнул, что мошенники продолжают придумывать новые уловки и не останавливаются на достигнутом. Более того, экономические угрозы "гибридизировались" и сегодня разделены на программно-технические, контентные и гибридные.

Мошенники стали изобретательнее и тщательно следят за окружающей действительностью, за общественными, политическими и управленческими событиями, используют всё более совершенное техническое оборудование.

Аналитик предупреждает, что не нужно перезванивать на незнакомые номера и говорить с незнакомыми людьми на темы здоровья и финансового обеспечения.